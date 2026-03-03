Fabrizio Romano bersagliato di critiche sui social dopo un video in cui elogia l'Arabia Saudita

Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato italiano, è stato oggetto di numerose critiche sui social dopo aver pubblicato un video su 'X' in cui ha elogiato il ruolo umanitario dell'Arabia Saudita. Nel video, Romano ha espresso apprezzamento per le iniziative del paese in campo umanitario, suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti online.

