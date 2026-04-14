Un uomo di 42 anni, coinvolto in un episodio di minacce di morte nei confronti della sua ex compagna, è stato rimesso in libertà. La vicenda, che aveva suscitato molta attenzione nella comunità, riguarda un episodio di violenza e intimidazioni avvenuto nelle scorse settimane. La decisione di scarcerarlo è stata comunicata nelle ultime ore, mentre le indagini continuano a seguire il caso.

Tempo di lettura: 2 minuti Torna in libertà il 42enne protagonista di una vicenda di violenza e minacce nei confronti della sua ex compagna, un caso che nelle scorse settimane aveva destato forte preoccupazione in città. L’uomo era stato arrestato dopo aver rivolto pesanti minacce di morte alla donna, nonostante fosse già sottoposto a misure restrittive, tra cui il divieto di avvicinamento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, aveva contattato la vittima annunciando l’intenzione di raggiungerla e ucciderla, generando momenti di forte tensione e paura. L’intervento delle forze dell’ordine era stato immediato: gli agenti, grazie anche al monitoraggio del braccialetto elettronico, erano riusciti a rintracciarlo prima che potesse mettere in atto le minacce.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Minaccia di morte l’ex compagna: scarcerato un 42enne

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