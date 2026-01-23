Incendi nel Cilento | scarcerato un 42enne scatta l' obbligo di firma

È stata disposta la sostituzione della misura cautelare nei confronti di un uomo di 42 anni di Rutino, arrestato lo scorso ottobre per aver causato due incendi nel Parco Nazionale del Cilento, che avevano devastato ampie aree di vegetazione. Al momento, l’uomo è sottoposto all’obbligo di firma, in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario.

È stata disposta la sostituzione della misura cautelare nei confronti di un 42enne di Rutino, arrestato lo scorso ottobre perché accusato di essere il responsabile di due incendi che, nel mese di agosto, avevano distrutto diversi ettari di vegetazione nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, come stabilito dal giudice monocratico del Tribunale di Vallo della Lucania, Valerio Ragucci, che ha accolto le istanze avanzate dalla difesa. Secondo il giudice, le esigenze cautelari risultano attenuate. L’imputato ha già trascorso circa cinque mesi in carcere, un periodo ritenuto congruo sotto il profilo dissuasivo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Grottaminarda, arresto per droga: attenuati i domiciliari, scatta l’obbligo di firmaA Grottaminarda, un uomo di 48 anni arrestato per droga è stato sottoposto questa mattina a interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Manufatto abusivo a Futani, nel Parco Nazionale del Cilento: scatta l'ordine di demolizioneI Carabinieri del Parco del Nucleo di Montano Antilia sono intervenuti a Futani, nel Parco Nazionale del Cilento, per un intervento contro abusi edilizi nella località Guarino. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Incendi nel Cilento: scarcerato un 42enne, scatta l'obbligo di firma. Accusato di aver appiccato due incendi nel Parco CilentoÈ ritenuto responsabile di aver appiccato due incendi in terreni ricadenti in aree del Parco Nazionale del Cilento. Per questo motivo i militari del Nucleo Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e ... ilmattino.it https://www.105tv.it/tragedie-domestiche-nel-cilento-vittime-di-due-distinti-incendi-due-anziane-di-centola-e-acciaroli/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.