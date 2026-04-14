Avellino il giudice revoca i domiciliari | scarcerato il 42enne che minacciò di morte l’ex compagna

Da avellinotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino, un uomo di 42 anni è stato scarcerato dopo che il giudice ha revocato la misura dei domiciliari. Qualche settimana fa, l’uomo era stato arrestato per aver minacciato di morte l’ex compagna. La difesa è affidata all’avvocato Angelo Polcaro. La decisione del giudice ha portato alla fine della restrizione domiciliare nei confronti del 42enne.

Avellino: scarcerato il 42enne, difeso dall’avvocato Angelo Polcaro, che qualche settimana fa minacciò di uccidere l’ex compagna. A revocare la misura degli arresti domiciliari è stato il giudice monocratico del tribunale di Avellino, Pierpaolo Calabrese, in accoglimento dell’istanza presentata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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