Avellino il giudice revoca i domiciliari | scarcerato il 42enne che minacciò di morte l’ex compagna

A Avellino, un uomo di 42 anni è stato scarcerato dopo che il giudice ha revocato la misura dei domiciliari. Qualche settimana fa, l’uomo era stato arrestato per aver minacciato di morte l’ex compagna. La difesa è affidata all’avvocato Angelo Polcaro. La decisione del giudice ha portato alla fine della restrizione domiciliare nei confronti del 42enne.

Avellino: scarcerato il 42enne, difeso dall’avvocato Angelo Polcaro, che qualche settimana fa minacciò di uccidere l’ex compagna. A revocare la misura degli arresti domiciliari è stato il giudice monocratico del tribunale di Avellino, Pierpaolo Calabrese, in accoglimento dell’istanza presentata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Un anno di atti persecutori e minacce di morte all’ex moglie: 42enne ai domiciliariÈ scattata nel pomeriggio del 17 gennaio 2026 l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di... Incendi nel Cilento: scarcerato un 42enne, scatta l'obbligo di firmaÈ stata disposta la sostituzione della misura cautelare nei confronti di un 42enne di Rutino, arrestato lo scorso ottobre perché accusato di essere...