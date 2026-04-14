A Minab, nel sito della scuola femminile Shajareh Tayyebeh, è stata allestita un’installazione con 2000 farfalle rosse tra le macerie. L’evento serve a commemorare le 168 vittime e i 95 feriti di un grave incidente avvenuto il 28 febbraio. La composizione simbolica si trova nel luogo dove si sono svolti i drammatici fatti.

Il sito della scuola femminile Shajareh Tayyebeh a Minab ospita oggi un’installazione simbolica per onorare le 168 vittime e i 95 feriti del tragico evento del 28 febbraio. Il memoriale, denominato Memoriale dei bambini martiri di Minab, è stato concepito dal Centro per le Arti Architettoniche Islamiche per trasformare il luogo del massacro in uno spazio di memoria collettiva. L’architettura del dolore tra rovine e farfalle. L’intervento artistico si è concentrato esattamente sulle macerie della scuola elementare, dove le strutture danneggiate raggiungono gli altezza di 9 metri. Per integrare l’opera con il contesto del disastro, il team tecnico ha dovuto condurre un’analisi meticolosa dei resti distrutti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minab, 2000 farfalle rosse tra le macerie: il tributo ai bambini

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