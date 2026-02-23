Mattarella a Niscemi | tra macerie e speranza il sorriso ai bambini

Sergio Mattarella visita Niscemi dopo la frana del 25 gennaio, causata da intense piogge. Il presidente si ferma tra le macerie e i cittadini, incontrando i bambini che giocano nel centro ricostruito. La sua presenza evidenzia l’impegno dello Stato nel sostenere le comunità colpite e nel promuovere la speranza per il futuro. La giornata si conclude con un gesto di solidarietà rivolto alle famiglie danneggiate.

La visita di Mattarella a Niscemi: un viaggio tra le macerie e la speranza. Il presidente Sergio Mattarella ha scelto di trascorrere il pomeriggio a Niscemi, un piccolo comune in provincia di Caltanissetta, duramente colpito dalla frana del 25 gennaio. La sua visita, del tutto inaspettata, ha portato un raggio di luce in una comunità ancora scossa dal disastro. Mattarella ha voluto incontrare direttamente gli sfollati, sedendosi con loro per ascoltare le loro storie e le loro necessità. Tra le macerie e le case sfollate, il capo dello Stato ha portato un messaggio di solidarietà e speranza, rassicurando la comunità che non sarebbero stati lasciati soli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mattarella a Niscemi: speranza tra le macerie, il presidente incontraSergio Mattarella ha visitato Niscemi dopo una frana che ha causato danni a molte abitazioni.

Mattarella a Niscemi: 5 km di frana e la speranza tra le macerieSulla strada tra Niscemi e Gela, una frana di cinque chilometri ha bloccato il traffico e creato gravi disagi.

