Epstein files e sette sataniche | È la rivincita del complottismo? Ne parlano Peter Gomez e Marcello Foa

Peter Gomez e Marcello Foa discutono sul recente scandalo dei file Epstein e delle presunte sette sataniche, che sembra riaccendere le teorie del complotto. Gomez ha sottolineato come la pubblicazione di documenti segreti abbia alimentato sospetti e voci di cospirazioni, coinvolgendo figure influenti e oscuri rituali. Foa ha invece evidenziato che questa ondata di supposizioni rischia di diffondere paura e disinformazione tra il pubblico. La discussione si concentra anche su come i media trattano queste notizie, spesso senza verificare le fonti o approfondire le prove concrete.

Epstein files e sette sataniche: "È la rivincita del complottismo?". Questo il titolo del dialogo tra Peter Gomez e Marcello Foa