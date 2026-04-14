L’Italia ha presentato una proposta per ospitare i Giochi Olimpici del 2036, con un’idea di manifestazione “diffusa” che coinvolge le città di Torino, Milano e Genova. Il progetto si basa su un collegamento tra le tre aree, con l’obiettivo di valorizzare gli impianti esistenti e promuovere un modello sostenibile. La candidatura è stata avanzata in collaborazione tra le autorità regionali e nazionali, puntando su un’organizzazione innovativa e condivisa.

Asse tra Piemonte, Lombardia e Liguria: sostenibilità, riuso degli impianti e modello innovativo per puntare ai Giochi estivi L’idea prende forma e guarda lontano: dopo le esperienze delle Olimpiadi invernali di Torino 2006e della recente Milano-Cortina 2026, il Nord-Ovest italiano si candida a ospitare una futura edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi. L’orizzonte temporale individuato è il 2036, con una possibile alternativa nel2040. Il progetto nasce dalla sinergia tra le RegioniPiemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle città di Torino, Milano e Genova. Un asse strategico che punta a valorizzare un sistema territoriale già fortemente integrato sotto il profilo economico, infrastrutturale e culturale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’Italia in corsa per le Olimpiadi del 2036: idea Giochi “diffusi” tra Torino, Milano e Genova

Giochi per sempre: Torino, Milano e Genova lanciano la candidatura congiunta alle Olimpiadi 2036I Giochi invernali di Milano-Cortina sono appena terminati, ma l’appetito vien mangiando.

Milano, Torino e Genova sognano le Olimpiadi estive (diffuse) del 2036: via all’iter condivisoMilano, 14 aprile 2026 – “Vogliamo valorizzare la vocazione sportiva, infrastrutturale e internazionale dei nostri territori.

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La corsa ai Giochi 2040? Derby mediterraneo Italia-SpagnaLa domanda è rimbalzata ben prima che la cerimonia di chiusura scrivesse la parola Fine sulle (già) memorabili Olimpiadi di Milano-Cortina: quante possibilità ha l'Italia di ospitare i Giochi ... ilmessaggero.it

Olimpiadi, il sogno del Nord-Ovest. Nasce l’asse Torino-Milano-Genova Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle città di Torino, Milano e Genova, annunciano l’avvio di un percorso condiviso finalizzato a valutare la presentazione di una candid - facebook.com facebook

Il Piemonte sogna le Olimpiadi: parte la corsa del Nord-Ovest per il 2036 x.com