Febbraio a De Montel Terme Milano

A febbraio, De Montel Terme Milano propone un percorso esperienziale che unisce benessere, estetica e ritualità. Dal 4 al 28 febbraio, vengono allestiti spazi dedicati e organizzati eventi a tema, offrendo un’occasione per vivere momenti di relax e convivialità in un contesto curato e raffinato. Un’opportunità per scoprire nuove forme di cura personale e di socialità, in armonia con le ricorrenze più significative del periodo.

Dal 4 al 28 febbraio De Montel Terme Milano propone un percorso esperienziale che intreccia benessere, estetica, ritualità e convivialità, interpretando alcune delle ricorrenze più evocative del calendario attraverso allestimenti, franamenti dedicati ed eventi a tema. In occasione di San Valentino, gli spazi della struttura si trasformano in un racconto visivo e sensoriale ispirato al romanticismo. Installazioni floreali dai colori tenui, dettagli dorati e palette cromatiche delicate accompagnano gli ospiti lungo il percorso termale, creando ambienti contemplativi e suggestivi, pensati per valorizzare il tempo condiviso e l'esperienza individuale.

