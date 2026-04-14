Milano sogna il bis olimpico | candidatura con Torino e Genova per i Giochi estivi

Milano si prepara a presentare una candidatura unitaria per i Giochi estivi, coinvolgendo anche Torino e Genova. Le tre regioni e le città hanno avviato un percorso comune per valutare questa possibilità, mentre nel 2026 si terranno le Olimpiadi invernali a Milano e Cortina. La proposta mira a consolidare un progetto sportivo che coinvolge tutto il Nord-Ovest italiano, con l’obiettivo di ottenere la possibilità di ospitare le prossime edizioni estive dei Giochi.

Milano rilancia la sfida olimpica e guarda già oltre Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, insieme alle città di Milano, Torino e Genova, hanno avviato un percorso condiviso per valutare una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano ai Giochi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Olimpiadi, asse Torino-Milano-Genova per futura candidatura a Giochi estiviLe Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme con le Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l’avvio di un percorso congiunto volto a... Giochi per sempre: Torino, Milano e Genova lanciano la candidatura congiunta alle Olimpiadi 2036I Giochi invernali di Milano-Cortina sono appena terminati, ma l’appetito vien mangiando.