Il 28 aprile 2026 alle 20:30, l’Anfiteatro del Liberty a Milano ospiterà l’evento dal vivo intitolato

Il 28 aprile 2026, alle ore 20:30, l’Anfiteiteatro del Liberty di Milano ospiterà LIVE – Pianeta Terra 2016-2036, un evento dal vivo che mira a ricostruire il percorso ambientale dell’ultimo decennio e a delineare prospettive per i prossimi dieci anni. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con TodayatApple, propone uno show multidisciplinare che intreccia narrazione, musica e riflessione scientifica, offrendo alla community la possibilità di confrontarsi sulla relazione tra l’umanità e l’ambiente in occasione della ricorrenza della Giornata della Terra. L’appuntamento milanese non si limita a una semplice conferenza, ma si configura come un format dinamico capace di trasformare temi complessi in un’esperienza collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, show sul clima: musica e scienza per il futuro del pianeta

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