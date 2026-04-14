Gli insetti, spesso considerati fastidiosi, svolgono ruoli fondamentali nel mantenimento degli equilibri naturali. La loro presenza è essenziale per l'impollinazione di molte colture e per il controllo di altri parassiti. Nonostante ciò, molte specie di insetti sono in diminuzione a causa delle attività umane e dei cambiamenti ambientali. La perdita di queste creature potrebbe avere ripercussioni significative sull'ecosistema e sulla produzione alimentare.

Avete presente quegli esserini che danno fastidio, che vi volano intorno e che provate a cacciare via? Ecco, state proprio allontanando un piccolo essere che aiuta il funzionamento della vita. Oltre il 70% delle specie animali sulla Terra appartiene alla classe degli insetti: esserini di piccole e grandi dimensioni, presenti quasi ovunque. Gli insetti sono molto importanti per l’ ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Un esempio fondamentale sono le api che, volando di fiore in fiore, catturano il polline e, con l’apparato boccale detto ligula, succhiano il nettare, garantendo la riproduzione delle piante. L’ impollinazione permette il passaggio del polline dalla parte maschile a quella femminile del fiore ed è fondamentale per la produzione alimentare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insetti, piccoli eroi del pianeta. Alleati contro il clima che muta

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