A Padova dal 11 al 19 aprile si terrà la prima edizione della Climate Action Week, un’iniziativa dedicata alla questione climatica. L’evento prevede più di 60 appuntamenti tra workshop, conferenze e attività artistiche, con l’obiettivo di affrontare le tematiche legate alla crisi ambientale e alle strategie per un futuro sostenibile. La settimana coinvolgerà diverse realtà locali e cittadini interessati alle tematiche ambientali.

Padova accoglierà dall’11 al 19 aprile la prima edizione della Padova Climate Action Week, un evento dedicato alla crisi climatica che prevede oltre 60 appuntamenti tra workshop, conferenze e attività artistiche. L’iniziativa nasce da un progetto di Aequilibria, società di consulenza che ne ha promosso l’organizzazione, e gode del sostegno ufficiale dell’Università di Padova e del Comune. Il festival si ispira all’esperienza di Londra per proporre un modello di costruzione dal basso, coinvolgendo attivamente imprese, istituzioni, associazioni e il mondo accademico. Un programma tra scienza e partecipazione civica. Il calendario degli eventi... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova sfida il clima: 60 eventi tra scienza e futuro sostenibile

Venezia 2036: Zaia sfida il clima, l’Olimpiade sostenibileVenezia punta alle Olimpiadi 2036: Zaia lancia la sfida, sostenibilità al centro del progetto Venezia potrebbe ospitare le Olimpiadi estive del 2036.

Zone umide, “elementi chiave”: una sfida per il futuro tra tutela dell’acqua e clima che cambiaGrosseto, 2 febbraio 2026 – Le zone umide non sono solo ecosistemi preziosi dal punto di vista naturalistico, ma sono anche "elementi chiave per la...

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Padova Climate action week. Rinnovabili: non si può aspettareNulla come l’energia e il suo prezzo, prima ancora che il suo valore, riescono a tenere insieme la geopolitica con la cronaca, la macroeconomia del barile con la microeconomia della pompa di benzina. difesapopolo.it

Forum Costruzioni: a Padova la sfida industriale per la Case Green27/02/2026 - La sfida della riqualificazione energetica continua richiede visione industriale, qualità dell’abitare e trasformazione digitale. È questo il filo conduttore emerso nel corso ... edilportale.com

Al CUS Padova torna la sfida sui vogatori: 232 atleti in gara per finanziare progetti sociali dedicati a ragazzi in difficoltà - facebook.com facebook

#Frosinone domenica la sfida al #Padova. Raimondo, rientrato in anticipo dall'Under21 complice un affaticamento muscolare, oggi è tornato a lavorare in gruppo ed è recuperato. Resta invece in dubbio Cittadini. #FrosinonePadova #SerieB x.com