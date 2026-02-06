Milano il piano della mobilità per le Olimpiadi

Milano si muove in fretta per preparare i giochi invernali. La città cambia strada giorno dopo giorno, tra divieti, modifiche e chiusure temporanee. Le linee di trasporto vengono modificate in base agli eventi, creando un vero e proprio labirinto per chi si sposta. La confusione aumenta, soprattutto per chi deve arrivare o uscire dal centro.

Il piano della mobilità per le Olimpiadi invernali: tra divieti, modifiche e strade che chiudono e riaprono in base ai giorni e agli eventi, sembra di essere in un labirinto dove cambia di continuo la strada per uscire. Paradossi olimpici che stanno complicando la vita e gli spostamenti quotidiani dei milanesi, costretti a slalom tra zone rosse, strade chiuse e mezzi pubblici deviati dal loro solito percorso. E mentre i residenti devono adattarsi, partner olimpici e volontari viaggeranno gratis. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 portano anche grandi investimenti nelle infrastrutture di trasporto.

A Milano, durante la prima settimana di febbraio, entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Strade chiuse a Milano e divieti: come cambia la viabilità per le Olimpiadi Invernali 2026

Argomenti discussi: Cantiere di via Crema, il Tar sta con la procura: Piano attuativo obbligatorio; Milano-Cortina, il Viminale e il piano di sicurezza: attenzione ai presidi di protesta anti-Ice. In 200 per vigilare sulla delegazione Usa; Milano Cortina 2026, il maxi piano per la sicurezza: 6mila agenti e controlli rafforzati; Milano, precipita da ottavo piano a Pioltello: due fermi per omicidio.

