prendono fuoco le batterie delle bici elettriche incendio in appartamento due persone intossicate

Firenze, 9 febbraio 2026 – Paura in centro, in Borgo San Lorenzo, per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al terzo e ultimo piano di una palazzina. E’ successo intorno alle 9,30 di stamani, lunedì 9 febbraio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, con due squadre, un'autoscala e un'autobotte che poi sono state fatte rientrare con l'arrivo della prima squadra. I pompieri hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio innescato dalle batterie delle bici elettriche, che erano in ricarica e che si è propagato a tutto materiale presente nel vano cucina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, i vigili del fuoco di Merano sono intervenuti per domare un incendio all'interno di un appartamento nel quartiere di Maria Assunta.

