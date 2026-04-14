Giuseppe Damato | Vi spiego come vincere la maratona a 90 anni!

Giuseppe Damato, a 90 anni, ha stabilito un nuovo record mondiale tra i master in maratona. La sua giornata si divide tra una corsa che ha vinto per scommessa e una passeggiata da Torino ad Asti, durante la quale ha raccolto la posta. Tra un bicchiere di Nebbiolo e il assistenza alle sue galline, Damato continua a superare i limiti della sua età con imprese sorprendenti.

Dall'incontro di boxe vinto per scommessa alla camminata Torino-Asti per intascare la posta: Giuseppe Damato polverizza il primato mondiale master 90 tra un bicchiere di Nebbiolo e le sue galline. "Mio nipote mi ha detto che l'avrei battuto con una gamba sola. Il medico? Voleva togliermi la roba buona, ma io sono ancora qui, e domenica faccio la Mezza di Torino".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giuseppe Damato: "Vi spiego come vincere la maratona a 90 anni!" Sfida all’età: a 90 anni Giuseppe Damato punta al record nazionaleGiuseppe Damato, atleta torinese di 90 anni, si prepara a partecipare alla Mezza Maratona di Torino il prossimo 19 aprile per tentare di stabilire il... Sicuri che abbia 90 anni? Damato chiude la Maratona di Milano in 4 ore e 35': record del Mondo stracciato“Mi manca un po’ di fiato”, ha detto il signor Giuseppe allo speaker che lo attendeva subito dopo l’arco del traguardo, davanti al Duomo.