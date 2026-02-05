Milano Cortina la fiamma in Piazza Duomo | acceso il braciere

La fiamma olimpica è arrivata a Milano e ieri pomeriggio il momento tanto atteso. In Piazza Duomo, Nicoletta Manni, ballerina dell’Alta Scala, ha acceso il braciere. La scena è stata semplice, ma emozionante. La ballerina ha fatto un gesto simbolico davanti alla gente, che ha assistito in silenzio. Ora la fiaccola continuerà il suo viaggio verso Cortina d’Ampezzo, dove si terranno le prossime tappe.

L'arrivo della fiamma olimpica a Milano si è concluso con l'accensione del braciere in Piazza Duomo. A compiere il gesto è stata la ballerina Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala, ultimo tedoforo di oggi nel capoluogo lombardo.

