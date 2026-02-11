’Ritratti in Piazza’ raddoppia | studenti anche in piazza del Duomo

Gli studenti del liceo artistico ’Duccio di Buoninsegna’ di Siena portano l’arte anche in Piazza del Duomo. Dopo il successo in Piazza del Campo, il progetto ’Ritratti in Piazza’ si amplia e coinvolge ora anche questa zona. Gli studenti si preparano a esporre i loro ritratti dal vivo, portando un tocco di creatività e colore in un altro punto centrale della città.

’Ritratti in Piazza’ raddoppia: accanto alla tradizionale cornice di Piazza del Campo, quest’anno il progetto di ritrattistica dal vivo realizzato dagli studenti del liceo artistico ’Duccio di Buoninsegna’ di Siena si svolgerà anche in Piazza del Duomo. L’iniziativa, promossa dal Comune nell’ambito delle politiche giovanili e dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, si svolgerà giovedì 14 e venerdì 15 maggio. Il progetto, giunto alla quarta edizione, prevede il coinvolgimento di due classi dell’indirizzo ’ Arti figurative bidimensionali ’, che opereranno contemporaneamente nelle due piazze cittadine, raddoppiando così l’offerta e le occasioni di incontro con cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

