Milano-Pechino | Air China raddoppia i voli da Malpensa verso la Cina

Il 13 giugno, la compagnia aerea cinese aumenterà i collegamenti tra Italia e Cina con l’introduzione di un nuovo volo serale. Il volo partirà dall’aeroporto di Malpensa e arriverà allo scalo di Pechino Daxing, raddoppiando così i collegamenti tra i due Paesi. Questa novità si inserisce in un piano di potenziamento delle rotte tra l’Italia e la Cina.

Il prossimo 13 giugno, Air China potenzierà il ponte aereo tra l’Italia e la Cina con il lancio di un nuovo volo serale che collegherà l’aeroporto di Malpensa allo scalo di Pechino Daxing. L’operazione, che vedrà l’impiego di un Airbus A330-300, porterà il numero totale di collegamenti della compagnia verso il capoluogo lombardo a cinque, consolidando le rotte già attive verso destinazioni quali Shanghai, Chengdu e Wenzhou. L’espansione strategica verso il nuovo hub di Pechino. La decisione di incrementare la frequenza verso Pechino Daxing si inserisce in una più ampia pianificazione industriale del vettore cinese, che mira a distribuire i propri flussi su entrambi i poli aeroportuali della capitale asiatica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano-Pechino: Air China raddoppia i voli da Malpensa verso la Cina Wizz Air lancia nuove rotte: voli diretti da Napoli a Malpensa, Venezia e Maiorca.Wizz Air lancia nuove rotte: voli diretti da Napoli a Malpensa, Venezia e Maiorca. Medio Oriente, Wizz Air cancella i voli per Israele e il Golfo. Da Fiumicino più voli verso l’EgittoFiumicino, 3 marzo 2026 – Wizz Air sta adeguando le proprie operazioni in risposta alle recenti restrizioni dello spazio aereo regionale a seguito... Volando con Air China a Pekín Pechino chiama Milano. Succede nell’auto grazie alle coincidenze del nostro calendario, ma è anche un nuovo segno – se mai ce ne fosse stato bisogno – di quanto l’industria delle quattro ruote cinese oggi corra a livello globale. Quest’anno, il Salone dell’a - facebook.com facebook