Milano morì davanti alla sede di Sky assolti 2 vigilantes la madre | ‘Una vergogna’

Nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023 a Milano, un uomo di 34 anni è deceduto davanti alla sede di un'azienda di servizi televisivi. Due vigilantes coinvolti nel fatto sono stati assolti in tribunale. La madre della vittima ha commentato l’esito del processo, definendo la sentenza come una “vergogna”. La vicenda ha suscitato molte reazioni e discussioni sulla gestione della sicurezza e sulle responsabilità.

Nella notte tra il 19 e il 20 agosto del 2023 il 34enneGiovanni Sala, originario di Palermo, si aggirava barcollando, “in evidente stato di alterazione”, davanti alla sede di Sky a Santa Giulia-Rogoredo, aMilano, quando fu atterrato e bloccato sul marciapiede dadue guardie giuratedell’istituto Italpol. In circa 10 minuti smise di muoversi e all’arrivo dell’ambulanza risultava giàdeceduto. All’inizio le indagini erano state aperte con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, ma il pmAlessandro Gobbisle ha chiuse formulando l’accusa diomicidio preterintenzionale. Oggi, terminato il processo, è arrivata la sentenza dellaCorte d’Assise di Milano: i due vigilantes sono stati assolti perché la Corte ha ritenuto cheentrambi abbiano agito “nell’adempimento di un dovere”(scriminante prevista dall’articolo 51 del codice penale).🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, morì davanti alla sede di Sky, assolti 2 vigilantes, la madre: ‘Una vergogna’ Palermitano morto bloccato a terra davanti alla sede Sky di Milano: assolti i due vigilantesI giudici della prima Corte d'Assise di Milano ha assolto ritenendo "non punibili" - per la scriminante di aver agito "nell'adempimento del dovere" -... Muore davanti alla sede Sky di Milano, assolti i due vigilantes imputati per l’omicidio di Giovanni SalaSono stati assolti in primo grado i due vigilantes accusati dell'omicidio preterintenzionale di Giovanni Sala.