A Milano, presso lo Spazio HUS, si inaugura giovedì 7 maggio 2026 una mostra personale dedicata a Anna Chiara Gianuzzi. Intitolata La grammatica del corpo, l’esposizione presenta una serie di opere che esplorano il rapporto tra il corpo e le emozioni. La mostra si inserisce in un percorso artistico che mette in discussione le convenzioni estetiche e rappresentative del corpo umano.

Lo Spazio HUS di Milano aprirà le porte alla mostra personale di Anna Chiara Gianuzzi, intitolata La grammatica del corpo, a partire da giovedì 7 maggio 2026. L’evento, che vedrà la presenza dell’artista stessa per l’inaugurazione, si protrarrà fino al 4 giugno 2026, proponendo un percorso visivo che trasforma il corpo femminile in un linguaggio di riflessione interiore. L’esposizione nasce da un percorso formativo della fotografa che ha saputo integrare competenze derivanti dal cinema e dalla comunicazione con una consolidata esperienza nel settore della fotografia di moda. Tuttavia, il progetto espositivo segna un distacco netto dalla pura estetica commerciale: qui la tecnica viene messa al servizio di una ricerca profonda, dove l’immagine smette di essere semplice rappresentazione per diventare uno strumento di indagine sull’identità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, la mostra che sfida il canone: il corpo diventa emozione

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