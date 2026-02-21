Mapplethorpe a Milano | quando il corpo diventa desiderio e scultura

Un evento importante porta l’arte di Mapplethorpe a Milano, dove il fotografo ha catturato corpi scolpiti e sensuali. La mostra, aperta fino al 17 maggio 2026 a Palazzo Reale, presenta circa 200 immagini che esplorano il desiderio e il corpo come forma d’arte. Oltre alle fotografie, ci sono anche opere di artisti che hanno ispirato Mapplethorpe, creando un percorso visivo intenso. La mostra invita i visitatori a riflettere sul rapporto tra corpo e estetica.

Palazzo Reale di Milano ospita fino al 17 maggio 2026 una delle mostre più attese della stagione culturale: ROBERT MAPPLETHORPE. Le forme del desiderio. Un'esposizione che arriva nel capoluogo lombardo con una selezione inedita e potente delle opere più iconiche del fotografo americano, offrendo al pubblico l'opportunità di confrontarsi con uno degli artisti più controversi e raffinati del Novecento. La retrospettiva rientra nel programma culturale dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, confermando il dialogo tra sport ed espressione artistica, tra competizione atletica e celebrazione del corpo umano.