Dal 4 aprile al 24 maggio 2026, l’Ex Chiesa di San Lorenzo a Poppi ospita la mostra “Pelle e Traccia”, una doppia esposizione di Laura Serafini e Linda Aquaro. Curata da Silvia Rossi, l’evento fa parte della quarta edizione di Mappature – Geografie dell’arte contemporanea. L’esposizione presenta opere che interpretano il corpo come una mappa, con un focus sulla pelle e le tracce lasciate nel tempo.

Dal 4 aprile al 24 maggio 2026, l’Ex Chiesa di San Lorenzo a Poppi ospita Pelle e Traccia, la doppia personale di Laura Serafini e Linda Aquaro, a cura di Silvia Rossi, nell’ambito della quarta edizione di Mappature – Geografie dell’arte contemporanea. L’inaugurazione è in programma per sabato 4 aprile alle ore 17.00, in uno spazio carico di memoria dove la pietra dialoga con la fragilità della carne, dando vita a un percorso espositivo intenso e immersivo. La mostra si sviluppa attorno a due concetti centrali: la pelle come confine e la traccia come segno lasciato dal tempo. Non si tratta di una semplice esposizione di corpi o volti, ma di una vera e propria indagine sull’identità, dove il corpo umano diventa superficie di senso e archivio vivente di esperienze. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “Pelle e Traccia”, a Poppi il corpo diventa mappa: in mostra Serafini e Aquaro

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