Al referendum Marina Berlusconi voterà sì per spezzare il giogo che soffoca tutti E dà un’altra botta a Tajani | Serve rinnovamento

Da ilfattoquotidiano.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marina Berlusconi annuncia che voterà sì al referendum sulla separazione delle carriere. La figlia di Silvio Berlusconi spiega che lo fa “per spezzare il giogo che soffoca tutti”, senza motivazioni di parte o legate al cognome. La sua posizione rappresenta un colpo anche per Antonio Tajani, che chiede un rinnovamento.

Marina Berlusconi voterà sì al referendum sulla separazione delle carriere. Poca sorpresa, si dirà: la presidente di Fininvest e Mondadori precisa però che non lo fa “per il cognome” né “per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta”. Per la primogenita del Caveliere con questo voto si può – testuale – “spezzare un giogo che soffoca tutti”. “Mio padre ha subìto un’inaccettabile persecuzione giudiziaria – dice in un’intervista al Corriere della Sera -. Ma non ragiono per rivalsa, e il problema non riguarda una sola stagione, né una sola persona. C’è una minoranza di magistrati ideologizzati che continua a fare danni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

