Un uomo senza fissa dimora è morto per un malore in via Arona, vicino al Velodromo Vigorelli, a causa delle temperature fredde di questa settimana. La tragedia si è consumata proprio mentre cercava riparo nel suo letto di fortuna sulla strada. La città di Milano conta già otto vittime tra le persone senza casa quest’anno, un dato che evidenzia le difficoltà di chi vive ai margini.

Milano – Era a terra nel suo giaciglio, in via Arona. A pochi passi dal Velodromo Vigorelli in zona corso Sempione. È stato soccorso ieri pomeriggio per un malore e accompagnato all'ospedale Sacco, ma la corsa è stata vana: il senzatetto, di circa 60 anni (non è stato ancora identificato) è morto dopo alcune ore. Ed è l'ottavo in un mese e mezzo a Milano. I carabinieri della stazione di Musocco stanno indagando sull'accaduto: l'uomo non ha segni di violenza, l'ipotesi è che sia deceduto per un malore. Le giornate e le notti invernali trascorse al freddo potrebbero aver aggravato una situazione di salute già compromessa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un altro clochard stroncato da malore, la tragedia in zona corso Sempione. Il dramma degli invisibili nella “ricca Milano”: già 8 morti

Argomenti discussi: Milano, la strage dei senzatetto: un altro clochard morto in zona Mac Mahon, è il settimo dall’inizio dell’anno; Cadavere di un uomo sotto un cavalcavia a Milano: è il settimo clochard morto in un mese e mezzo; Identificato il secondo uomo morto in strada, stroncato da un malore; Matteo, Andrea e i senza nome: le storie degli 8 clochard morti nell’inverno più buio sulla strada.

Identificato il secondo clochard morto, stroncato da un maloreSi tratta di un italiano di 40 anni che da tempo viveva in strada ed era affetto da una malattia cronica. Proseguono le indagini per il senzatetto ritrovato senza vita ieri mattina ... giornaledibrescia.it

Sette clochard morti di freddo, la strage silenziosa nella Milano delle OlimpiadiL’ultimo, un 43enne del Marocco, trovato già in stato di decomposizione sotto un cavalcavia. Luciano Gualzetti (Opera Cardinal Ferrari): È un dato di fatto che quest’anno non siano stati aperti i mez ... ilgiorno.it

