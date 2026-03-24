Un uomo egiziano coinvolto in un caso di revenge porn ha chiesto di essere archiviato perché si trova all’estero. Secondo l’accusa, avrebbe diffuso immagini intime di una donna, creando profili falsi e inviando messaggi indesiderati. La procura ha richiesto l’archiviazione, considerando che l’indagato si trovi fuori dal paese e che non ci siano elementi concreti per procedere.

CATANIA, 24 MAR – E’ indagato per stalking e revenge porn, ma non può essere rinviato a giudizio perché vive all’estero ed è destinatario di un provvedimento di espulsione, condizioni che farebbero cadere il pericolo di reiterazione del reato. Motivo per cui la Procura di Catania ha chiesto una prima volta l’archiviazione dell’inchiesta, rigettata dal gup che ha accolto l’opposizione del legale della vittima, l’avvocato Biagio Scibilia che nelle scorse settimane ha depositato un’integrazione alla denuncia della donna. A ricostruire la vicenda è il sito lasicilia.it che riporta un commento del penalista che contesta: “La norma non può essere... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Revenge porn all’ex, pm chiede archiviazione per un egiziano perché è all’estero

Articoli correlati

Caso Signorini-Corona, l’ex manager di Medugno non risponde ai pm: Piscopo è indagato per revenge pornMilano, 29 gennaio 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Alessandro Piscopo, l'ex manager del modello Antonio Medugno interrogato oggi...

Perché La Russa jr è stato prosciolto dal reato di revenge porn: “Dispiaciuto per la ragazza e risarcimento congruo”Sono emerse le motivazioni con cui la gup di Milano, Maria Beatrice Parati, avrebbe dichiarato estinto il reato di revenge porn nei confronti di...

Aggiornamenti e notizie su Revenge porn

Temi più discussi: Subisce revenge porn dall'ex, ma lui è all'estero e pm chiede archiviazione; Caso revenge porn a Cocci, chiuse le indagini a carico di Poggianti; Revenge porn, due uomini nei guai: Hanno diffuso le foto sexy delle ex; Ricatto a luci rosse contro Cocci. Chiuse le indagini su Poggianti. Belgiorno indagato in altro filone.

Subisce revenge porn dall'ex, ma lui è all'estero e pm chiede archiviazione(ANSA) - CATANIA, 24 MAR - E' indagato per stalking e revenge porn, ma non può essere rinviato a giudizio perché vive all'estero ed è destinatario di un provvedimento di espulsione, condizioni che far ... msn.com

Paolo Pazzaglia, l’ex candidato sindaco della Spezia trovato morto all’interno della sua autoLa scorsa estate era stato indagato dalla Procura della Spezia per diffamazione aggravata, atti persecutori e revenge porn ai danni dell'ex compagna. Lui aveva sempre respinto le accuse ... msn.com

Subisce revenge porn dall'ex, ma lui è all'estero e pm chiede archiviazione. Inchiesta a Catania, foto e video della donna diffusi su social #ANSA x.com

REVENGE PORN, & RICATTI: NON È FINITA. GRAVI ACCUSE PER POGGIANTI. BELGIORNO ANCORA INDAGATO INSIEME AD ALTRE DUE PERSONE. Il dettaglio più preoccupante sulla vicenda che ha visto Tommaso Cocci vittima di revenge porn, diffam - facebook.com facebook