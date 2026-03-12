Manifestanti bloccano treno merci che trasportano mezzi militari alla stazione di Pisa

A Pisa, manifestanti della sinistra radicale e dell’area antagonista hanno bloccato un treno merci alla stazione ferroviaria, interrompendo bruscamente la circolazione. Il convoglio trasportava mezzi militari e l’intervento ha causato un caos momentaneo nello scalo ferroviario. La polizia è presente sul posto, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali sviluppi successivi.

Momenti di alta tensione si stanno consumando in queste ore all'interno della stazione ferroviaria di Pisa, dove la circolazione è stata bruscamente interrotta a causa di un blitz improvviso organizzato da esponenti della sinistra radicale e dell'area antagonista. Il gruppo di manifestanti è riuscito a paralizzare completamente il traffico ferroviario, prendendo di mira un convoglio merci in transito al binario 3, sospettato di trasportare mezzi militari. La situazione è precipitata rapidamente nel primo pomeriggio: i dimostranti hanno invaso fisicamente la sede dei binari, occupando lo spazio circostante il treno e bloccandone di fatto ogni possibilità di movimento.