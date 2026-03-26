Omicidio Giovanni Sala chieste condanne fino a 6 anni per i due vigilantes | Non era un pericolo hanno sbagliato

Durante la fase processuale riguardante l’omicidio di Giovanni Sala, sono state avanzate richieste di condanna fino a sei anni per i due vigilantes coinvolti. Sala è deceduto tra il 19 e il 20 agosto 2023, a Milano, dopo essere stato trattenuto a terra per circa quattro minuti davanti a una sede Sky e aver subito un arresto cardiaco. I legali hanno sostenuto che i vigilantes non consideravano Sala un pericolo.

Giovanni Sala è morto la notte tra il 19 e il 20 agosto 2023 per arresto cardiaco dopo essere rimasto bloccato a terra per 4 minuti da due vigilantes davanti alla sede Sky a Rogoredo, a Milano. Per la Procura, il 34enne sarebbe stato "petulante" ma "mai un pericolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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