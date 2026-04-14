Milano 3 nuove mini-metro express per sbloccare la mobilità

A Milano sono stati annunciati tre nuovi collegamenti di mini-metro express, progettati per migliorare la mobilità tra nodi metropolitani chiave. Questi collegamenti rapidi, di breve distanza, puntano a ridurre i tempi di spostamento e a integrare le linee esistenti. L'obiettivo è creare un sistema più efficiente senza dover ricorrere a interventi di grande portata. La novità dovrebbe favorire una mobilità più fluida nell’area metropolitana.

Tre nuovi collegamenti rapidi tra nodi metropolitani strategici potrebbero trasformare radicalmente la mobilità nell’area milanese, puntando su infrastrutture snelle da pochi chilometri per superare i limiti delle grandi opere. L’idea prevede tre mini-linee express progettate per intersecare le attuali reti M1, M2, M3, M4 e M5, con l’obiettivo di potenziare i flussi tra l’hinterland, i poli sportivi e gli scali aeroportali senza sovraccaricare il centro città. Connettere i grandi poli: dai grandi eventi alla mobilità suburbana. Uno dei progetti più rilevanti riguarda il quadrante nord-ovest, dove una linea no-stop di circa 5 chilometri potrebbe unire la stazione di Rho Fiera (M1) con lo stadio di San Siro (M5).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, 3 nuove mini-metro express per sbloccare la mobilità Leggi anche: Milano, metro chiusa tra Centrale e Maciachini: disagi alla mobilità Apulia Express: Ostuni raggiunta in treno da Lecce e Bari, connettere il turismo e rilanciare la mobilità regionale.Da lunedì 16 febbraio, la stazione di Ostuni entra a far parte del percorso dell’Apulia Express, il servizio ferroviario regionale che collega Lecce...