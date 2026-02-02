Milano metro chiusa tra Centrale e Maciachini | disagi alla mobilità

Milano questa mattina si sveglia con i disagi. La linea M3 della metropolitana, tra Centrale e Maciachini, è stata chiusa dopo un grave incidente a Zara. Una persona è caduta sui binari ed è stata travolta da un treno, creando caos e ritardi in tutta la rete di trasporto pubblico.

Mattinata di forti disagi per il trasporto pubblico milanese. La linea M3 (Gialla) della metropolitana è interrotta tra le stazioni di Centrale e Maciachini a seguito di un grave incidente avvenuto nella stazione di Zara, dove una persona è caduta sui binari ed è stata travolta da un treno. L’episodio si è verificato poco prima delle 9.30 di lunedì 2 febbraio sulla banchina in direzione San Donato. Il macchinista, accortosi della presenza della persona sui binari, ha tentato una frenata d’emergenza, ma l’impatto è stato inevitabile. La vittima è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata ai soccorritori: le sue condizioni sono gravissime.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Milano Metro

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un treno della metropolitana tra le fermate di Centrale e Maciachini.

A Milano, un uomo si è tolto la vita suicidariamente nella stazione Repubblica della metro M3, causando la chiusura della linea tra Sondrio e Porta Romana.

