Apulia Express | Ostuni raggiunta in treno da Lecce e Bari connettere il turismo e rilanciare la mobilità regionale

Il 16 febbraio, Ostuni si collega a Lecce e Bari grazie all’Apulia Express, un nuovo treno che permette di raggiungere la città in poco più di un’ora e venti minuti. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare i collegamenti regionali e sostenere il turismo locale, che attira visitatori interessati a scoprire le bellezze della Puglia. Ora, i passeggeri possono spostarsi facilmente tra le città e godersi un viaggio più rapido e comodo.

Da lunedì 16 febbraio, la stazione di Ostuni entra a far parte del percorso dell'Apulia Express, il servizio ferroviario regionale che collega Lecce e Bari in un'ora e 25 minuti. L'ampliamento del servizio, annunciato in una giornata segnata da maltempo, mira a migliorare la connettività tra le principali città pugliesi, offrendo un'alternativa più rapida ed efficiente per residenti e turisti. Questa novità si inserisce in un più ampio piano di ammodernamento della flotta ferroviaria regionale, sostenuto dalla Regione Puglia. Un Investimento Strategico per il Turismo e la Connettività. L'inclusione di Ostuni nel percorso dell'Apulia Express rappresenta un passo significativo per la mobilità regionale.