Allegri blinda il Milan | Vietato sbagliare Il VAR? Serve oggettività non polemiche

Massimiliano Allegri ha dichiarato che il Milan deve evitare errori durante la partita contro il Como, perché ogni punto conta. La sua frase arriva dopo le recenti polemiche sul VAR, che secondo l’allenatore dovrebbe essere uno strumento imparziale. Allegri chiede di usare il video assistente solo per garantire decisioni più obiettive, senza alimentare discussioni. La squadra rossonera si prepara a difendere il primato in campionato, sapendo che la vittoria è fondamentale per mantenere la posizione.

Il Milan si proietta verso il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A contro il Como con la consapevolezza di chi non può più permettersi passi falsi. Nella cornice di un San Siro che si preannuncia ribollente, la compagine rossonera cerca i tre punti per riportarsi a una distanza di sicurezza dalla capolista Inter, riaprendo di fatto i giochi per il titolo a meno di un mese dallo scontro diretto. Massimiliano Allegri, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha tracciato la rotta per un finale di stagione che non ammette distrazioni, né tattiche né mentali, ponendo l’accento sulla necessità di isolarsi dalle tempeste mediatiche che hanno travolto il sistema arbitrale dopo il recente Derby d’Italia. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Allegri blinda il Milan: «Vietato sbagliare. Il VAR? Serve oggettività, non polemiche» Milan-Como, vietato sbagliare: serve il miglior Leao per restare in scia all’Inter Il nome di Rafael Leao torna al centro dell’attenzione, perché il portoghese deve trascinare il Milan contro il Como per non perdere terreno in classifica. Allegri: “Il Var è oggettivo, tutto il resto soggettivo. Bisogna continuare a migliorare, ma sull’oggettività” Max Allegri ha parlato alla vigilia della partita contro il Pisa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan, Allegri: Una vittoria in meno per raggiungere il traguardo. Como? Obiettivi diversi; È a un passo la firma con il Milan: tutti i dettagli; Milan, in attacco c'è una certezza incrollabile! Allegri ha sciolto le riserve: il punto sull'infermeria; MN24 – Conferenza stampa Allegri pre Pisa Milan: quando parla il tecnico. Allegri sulle simulazioni: Il calcio è cambiato, c'è da migliorare il VAR e trovare delle soluzioni..In vista della prossima sfida di campionato, mercoledì a San Siro contro il Como, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa. milannews.it Milan-Como, Allegri: Saelemaekers disponibile, Leao e Pulisic preziosi per fine stagioneA caccia della terza vittoria di fila, il Milan vuole blindare un posto nella prossima Champions League. Al 2° posto in classifica a -8 dall'Inter capolista, i rossoneri recuperano mercoledì alle ... sport.sky.it Presenza fisica e segnale di forza: Cardinale blinda il Milan di Allegri nel primo incontro post-era Elliott. #Milan #Cardinale #Allegri #RedBird #milannews24 facebook «TOMORI-MILAN FINO AL 2030: IL RINNOVO CHE DIVIDE! ALLEGRI LO BLINDA, MA I TIFOSI RESTANO SCETTICI: È LA SCELTA GIUSTA PER IL FUTURO DEL DIAVOLO» #Tomori #Milan #Rinnovo #Allegri #SerieA #Calciomercato x.com