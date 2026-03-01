Cremonese-Milan 0-2 | Pulisic e Leao nel recupero riportano il Diavolo a vincere

Nella partita tra Cremonese e Milan, il risultato finale è di 0-2. Pulisic ha segnato nel recupero, così come Leao, che ha concluso la gara con un gol nel secondo tempo. La Cremonese ha subito due reti nel finale, mentre il Milan ha ottenuto la vittoria. La partita si è giocata allo stadio Zini di Cremona.

Cremona, 1 marzo 2026 – Il Milan torna a vincere. La Cremonese resta in crisi. Sono i verdetti dello Zini in una gara decisa nel finale da Pavlovic e Leao. Allegri resta a -10 dall'Inter e fa altri tre pesanti passi verso la Champions. Nicola incassa la 13esima partita senza vittorie e resta in zona rossa: un solo gol segnato nelle ultime 8 gare. “Una sconfitta non può togliere le certezze - le parole del ds rossonero Tare prima dell'inizio - costruite in sei mesi consecutivi senza sconfitte. E abbiamo anche visto come è arrivato il ko col Parma (gol contestato di Troilo, ndr), senza tornare a fare polemiche”. Così è stato. Anche se il Milan ha rischiato di non vincere fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Milan torna a vincere, ma che fatica: 2-0 sul campo della Cremonese con Pavlovic e Leao a segno nel recuperoIl Milan ritrova i tre punti sul campo della Cremonese, ma solo nel finale: Pavlovic al 90’ e Leao al 94’ firmano lo 0-2.

