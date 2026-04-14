Dopo la partita tra Milan primavera e Atalanta, il capitano rossonero ha commentato la prestazione della squadra, definendola “bella” e esprimendo orgoglio per il risultato. Ha anche menzionato il rendimento di Vismara, descrivendolo come “fantastico”. Le dichiarazioni sono state rilasciate in occasione di un incontro con i media, senza ulteriori dettagli sul punteggio o sui momenti salienti del match.

Cos'è mancato oggi per portare a casa i tre punti? "È stata una bella prestazione di squadra, sono contento per i miei compagni, abbiamo avuto un paio d'occasioni, una potevo magari sfruttarla meglio, nell'altra è stato bravo il portiere. Siamo stati bravi a non prendere gol e ci è bastato il pareggio" Cosa cercherete di migliorare per la prossima gara contro il Sassuolo? "Noi continueremo a lavorare come abbiamo fatto questa settimana, eravamo felici ed avevamo un motivo in più per allenarci meglio perché avevamo il campo a disposizione del Vismara finalmente. Come detto prima continueremo ad allenarci per migliorare"...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan primavera, Scotti: “Bella prestazione di squadra, orgoglioso. Vismara? Fantastico”

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