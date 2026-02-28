Milan assalto a Guirassy | Furlani scarica Füllkrug e punta il bomber del Dortmund

Il Milan ha deciso di intervenire sul mercato per rafforzare l’attacco, puntando su un centravanti proveniente dal Borussia Dortmund. La società ha scelto di scaricare Füllkrug e di puntare su un nuovo nome, senza più considerare la pista Mateta. La squadra ha quindi avviato le trattative per il nuovo acquisto, con l’obiettivo di migliorare la rosa in attacco.

Il Milan rompe gli indugi e attiva il piano di emergenza per il centravanti, con la dirigenza di via Aldo Rossi pronta a rivoluzionare il reparto offensivo dopo il definitivo tramonto della pista Mateta. La fragilità strutturale di Niclas Füllkrug, relegato ai margini da soli 291 minuti stagionali e un unico centro, impone un intervento immediato per garantire a Massimiliano Allegri un terminale capace di valorizzare il lavoro di Leão e Pulisic. In cima alla lista dei desideri figura Serhou Guirassy, per il quale si profila un ritorno di fiamma strategico: l’attaccante del Borussia Dortmund ha già manifestato il proprio gradimento per un trasferimento in Serie A, definendo il club rossonero come la destinazione prioritaria per il prosieguo della sua carriera internazionale. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, assalto a Guirassy: Furlani scarica Füllkrug e punta il bomber del Dortmund Milan, finalmente la punta: Fullkrug decisivo con il Lecce con un gol da bomberMilan-Lecce 1-0, il Diavolo trova una vittoria molto importante per tenere la scia dell'Inter e per allungare a + 7 sul quinto posto della Juventus. Calciomercato Milan, caccia all’attaccante: in pole position c’è Guirassy del Borussia DortmundIl Milan seguiva Guirassy, come si ricorderà, già ai tempi in cui militava nello Stoccarda: all'epoca, il centravanti guineano di passaporto... Tutto quello che riguarda Milan. Temi più discussi: Milan, Allegri vuole su Kean: pronti 30/35 milioni più Camarda per la Fiorentina; Calciomercato Milan Champions League come chiave di tutto | poi via ai rinnovi Il quadro completo; Milan per il calciomercato estivo l’obiettivo è uno solo | serve rinforzare la rosa Le mosse; Calciomercato Milan la dirigenza rossonera vuole il nipote di una bandiera dell’Inter. Milan a caccia di un vero bomber: Guirassy in pole, in corsa anche Retegui, Nunez e JacksonC'è ancora una Champions League da conquistare, ma il Milan sta già iniziando a pensare un po' anche alla prossima stagione. Ancora di più con il ritorno ... milannews.it Guirassy in rotta con il Borussia Dortmund: perché l’Inter può beffare Milan e JuventusLe big del nostro campionato pronte a sfidarsi per l’attaccante guineano: i motivi per i quali può finire alla corte di Chivu Negli ultimi anni, è stato uno degli attaccanti dal miglior rendimento. calciomercato.it Ancora Valenti protagonista su calcio d’angolo. Questa volta il blocco è su Caprile: Massimi, a differenza della decisione dopo OFR di Piccinini in Milan-Parma, fischia fallo Al di là del fallo o meno, ciò che interessa è la coerenza arbitrale: la presenza di - facebook.com facebook . @acmilan, quando #Bielsa diceva: “ @lukamodric10 è un numero 8 che attacca come un 10 e difende come un 6” - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric x.com