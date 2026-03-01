Il Milan sta valutando il possibile arrivo di un nuovo attaccante, con il Borussia Dortmund tra le squadre interessate. Il centravanti, che potrebbe essere scelto come prima punta, è al centro di alcune trattative di mercato. Tra le opzioni c’è anche un’ipotesi di scambio all’interno della Serie A. La dirigenza rossonera sta monitorando attentamente la situazione.

Il centravanti del Borussia Dortmund sarebbe l’obiettivo numero uno. In Italia le alternative Un attaccante, una prima punta. Allegri non è stato accontentato l’estate scorsa e neanche a gennaio. E l’estate prossima? Se resta al Milan, perché qualche dubbio sulla sua permanenza è iniziato a serpeggiare, probabilmente e finalmente sì. In tal senso è riemerso in questi giorni e ore il nome di Guirassy del Borussia Dortmund. 30 anni il prossimo 12 marzo, il franco-guineano è una punta di ottimo livello la cui carriera è stata frenata da diversi infortuni e, soprattutto, dal tumore al testicolo sinistro diagnosticatogli due anni fa. Il valore di Guirassy non si discute, semmai è da capire quali potrebbero essere le richieste del Borussia Dortmund, notoriamente una bottega carissima. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, un bomber per Allegri: “Guirassy o scambio in Serie A”

Milan, assalto a Guirassy: Furlani scarica Füllkrug e punta il bomber del DortmundIl Milan rompe gli indugi e attiva il piano di emergenza per il centravanti, con la dirigenza di via Aldo Rossi pronta a rivoluzionare il reparto...

Rivoluzione Milan, Allegri stoppa tutto: scambio alla francese, vuole solo la Serie AIl tecnico rossonero e il ds osservano un giocatore in particolare che ha già espresso la sua preferenza per l’Italia.

Aggiornamenti e notizie su Milan.

Temi più discussi: Milan, scelto il bomber del futuro: Allegri sacrifica Camarda per riprendere un suo ex giocatore; Due perle del bomber decidono la super sfida! Il Milan batte il Napoli e si avvicina all'Inter; Il Milan insiste per il bomber della Fiorentina: Paratici studia la contropartita tecnica; Milan a caccia di un vero bomber: Guirassy in pole, in corsa anche Retegui, Nunez e Jackson.

Milan, scelto il bomber: Allegri non ha dubbiLa lista per il centravanti si arricchisce ogni giorno di un nome ‘nuovo’, ma in casa rossonera hanno le idee chiare: il punto della situazione E’ caccia al bomber. In estate, il Milan è pronto a rega ... milanlive.it

Milan, Allegri indica il bomber per l’estate: è un big della Serie AL'allenatore rossonero ha individuato l'attaccante giusto per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. spaziomilan.it

#Milan, chi è e come gioca #andre Corsa, tiro. Ricorda #Fofana | VIDEO #SempreMilan #calciomercato x.com

Partita: CremoneseMilan Data: domenica 1 marzo 2025 Orario:12.30 Canale tv: DAZN, DAZN 1 Streaming: DAZN Milan Nel Cuore - facebook.com facebook