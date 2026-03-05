Milan-Inter Allegri si affida ai senatori | lo spirito di Modric Rabiot e Maignan per vincere il derby

Negli ultimi giorni, a Milanello, Allegri ha puntato sulla presenza di Maignan, Rabiot e Modric per affrontare il derby tra Milan e Inter. Il tecnico ha scelto di affidarsi ai loro ruoli di riferimento in campo, contando sulla loro esperienza e capacità di guidare la squadra. La partita si avvicina e queste scelte sono al centro dell’attenzione.

L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un'approfondimento sul Milan, in particolare all'importanza di Modric, Rabiot e Maignan in vista del match contro l'Inter. La settimana del derby è sempre carica di emozione, è proprio per questi motivi che la cura dei dettagli e la concentrazione devono essere sempre al massimo. Ogni gara ha un peso notevole, una stracittadina, evidentemente, ancora di più. In questi giorni, dalle parti di Milanello, Allegri ha fatto particolare affidamento alla leadership e all'esperienza di Maignan, Rabiot e Modric. "Guardate come si allenano loro": ha detto qualcosa del genere al resto della squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Sarà Daniele Doveri a dirigere il derby tra Milan e Inter. I precedenti con l’Inter: • 39 partite • 16 vittorie nerazzurre • 13 pareggi • 10 sconfitte I precedenti con il Milan • Milan: 34 partite • 19 vittorie rossonere • 9 pareggi • 6 sconfitte Nei derby arbitrati da D - facebook.com facebook

Secondo #Visnadi il derby #MilanInter è senza pronostico: «Il #Milan può colpire l' #Inter in contropiede come all'andata. Oltre alla tattica, conta l'orgoglio: i rossoneri vogliono prolungare la striscia positiva per vendicare i 6 derby persi di fila nell'era Pioli». x.com