Milan Juve sono cinque i diffidati in casa rossonera che preoccupano Allegri La lista completa

In vista della partita tra Milan e Juventus, il tecnico rossonero si trova a dover fare i conti con cinque giocatori diffidati. La lista di questi calciatori è stata resa nota e preoccupa lo staff tecnico, che dovrà decidere come gestire la formazione in vista di eventuali sanzioni. La presenza o l’assenza di questi giocatori potrebbe influenzare le scelte per la sfida imminente.

di Angelo Ciarletta Milan Juve, sono ben cinque i diffidati in casa rossonera che preoccupano mister Massimiliano Allegri. Vediamo insieme la lista completa. La sconfitta interna contro l’Udinese ha lasciato in dote al Milan una lista di diffidati che rischia di condizionare pesantemente il prossimo scontro diretto a Torino. La gestione dei cartellini sarà il tema centrale in vista della trasferta col Verona, che precede di pochi giorni la sfida contro i bianconeri.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il nome più pesante nell’elenco dei sorvegliati speciali è quello di Rafael Leao.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve, sono cinque i diffidati in casa rossonera che preoccupano Allegri. La lista completa Diffidati Galatasaray Juve: quali bianconeri sono a rischio in vista della sfida di ritorno. La lista completaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Convocati Juve per l’Atalanta: cinque assenti per la trasferta di Bergamo, prima chiamata per un Primavera. La lista completadi Luca FiorettiConvocati JuveJuve per l’Atalanta: Spalletti ha diramato la lista ufficiale per la trasferta con cinque assenze pesanti e una prima...