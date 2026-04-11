Convocati Juve per l’Atalanta | cinque assenti per la trasferta di Bergamo prima chiamata per un Primavera La lista completa

La Juventus ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta contro l’Atalanta. La squadra di Spalletti dovrà fare i conti con cinque assenze, tra cui alcuni giocatori chiave. Per la prima volta in questa stagione, è stata chiamata una giocatrice della Primavera. La lista completa dei convocati è stata ufficializzata poco prima della partenza per Bergamo.

di Luca Fioretti Convocati JuveJuve per l’Atalanta: Spalletti ha diramato la lista ufficiale per la trasferta con cinque assenze pesanti e una prima chiamata. L’attesa è finalmente finita per l’importantissima sfida in trasferta. Spalletti ha diramato la lista ufficiale dei giocatori della Juventus per affrontare la complicata gara sul campo dell’ Atalanta. Questa partita rappresenta uno snodo estremamente cruciale per le ambizioni del collettivo guidato dal mister, con i tifosi che si aspettano una prestazione davvero convincente per portare a casa i tre punti. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’elenco delle convocazioni presenta purtroppo delle pesantissime assenze per la difficile trasferta di oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Juve per l’Atalanta: cinque assenti per la trasferta di Bergamo, prima chiamata per un Primavera. La lista completa Convocati Juve per l’Atalanta: prima chiamata per i nuovi arrivati Boga e Holm, la lista completa di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Convocati Juve per l’Atalanta: prima chiamata per i nuovi arrivati Boga e Holm, la decisione su Yildiz. La lista completa di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Temi più discussi: Serie A | I convocati per Juventus-Genoa; Genoa, contro la Juve Baldanzi scalpita: 23 convocati e 3 assenti. Probabili formazioni. Live dalle 18; Convocati Juve-Genoa, la lista di Spalletti: la decisione su Holm, ci sono Vlahovic-Milik, Adzic out; Juve, 128 giorni dopo riecco Vlahovic: il suo peso nella corsa Champions. Genoa, i convocati per la Juventus: De Rossi deve rinunciare a tre pedine contro i bianconeri all’Allianz Stadium. La listaGenoa, i convocati per la Juventus: la lista di Daniele De Rossi per il match della 31ª giornata di Serie A 2025/26 all'Allianz Stadium ... calcionews24.com Convocati Juve, la decisione di Spalletti su Vlahovic. Ci sono Thuram e ZhegrovaSono 24 i calciatori a disposizione del tecnico bianconero per il match dell'Allianz Stadium contro il Sassuolo di Grosso ... tuttosport.com Leggi la notizia : https://vivicentro.it/juvestabia-news/juve-stabia-missione-play-off-i-convocati-di-mister-ignazio-abate-per-lo-scontro-diretto-con-il-cesena/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook - facebook.com facebook Convocati #JuveGenoa, la lista di Spalletti: la decisione su Holm, ci sono Vlahovic-Milik, Adzic out x.com