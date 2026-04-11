Convocati Juve per l’Atalanta | cinque assenti per la trasferta di Bergamo prima chiamata per un Primavera La lista completa

Da juventusnews24.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta contro l’Atalanta. La squadra di Spalletti dovrà fare i conti con cinque assenze, tra cui alcuni giocatori chiave. Per la prima volta in questa stagione, è stata chiamata una giocatrice della Primavera. La lista completa dei convocati è stata ufficializzata poco prima della partenza per Bergamo.

di Luca Fioretti Convocati JuveJuve per l’Atalanta: Spalletti ha diramato la lista ufficiale per la trasferta con cinque assenze pesanti e una prima chiamata. L’attesa è finalmente finita per l’importantissima sfida in trasferta. Spalletti ha diramato la lista ufficiale dei giocatori della  Juventus  per affrontare la complicata gara sul  campo  dell’ Atalanta. Questa partita rappresenta uno snodo  estremamente cruciale  per le ambizioni del collettivo guidato dal mister, con i tifosi che si aspettano una prestazione  davvero convincente  per portare a casa i  tre  punti. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’elenco delle convocazioni presenta purtroppo delle  pesantissime assenze  per la difficile trasferta di oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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