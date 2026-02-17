Diffidati Galatasaray Juve | quali bianconeri sono a rischio in vista della sfida di ritorno La lista completa

Il Galatasaray ha commesso numerosi falli durante la partita a Istanbul, mettendo a rischio la presenza di quattro giocatori della Juventus in vista del ritorno. La squadra turca ha aumentato la pressione, portando alcuni bianconeri sul filo del ritiro. I dirigenti stanno monitorando attentamente la situazione, poiché un cartellino giallo potrebbe compromettere le scelte di Allegri per la prossima sfida.

Diffidati Juve, allarme disciplinare per quattro titolari nella bolgia di Istanbul con lo spettro della squalifica che incombe sul futuro. La trasferta di Istanbul rappresenta uno snodo cruciale e pieno di insidie per la stagione europea della Juventus, chiamata a una prova di grande maturità in uno degli stadi più caldi e rumorosi del continente. Contro il Galatasaray, la formazione guidata da Luciano Spalletti non dovrà vedersela soltanto con la spinta incessante del pubblico turco e la qualità tecnica degli avversari, ma anche con una situazione disciplinare estremamente delicata che potrebbe condizionare pesantemente il cammino futuro in Champions League. DIFFIDATI CHAMPIONS LEAGUE - In caso di ammonizione salterebbero il ritorno playoff della settimana prossima ATALANTA: De Roon, Musah INTER: Acerbi, Bastoni, L. Martínez, Mkhitaryan JUVENTUS: Cabal, Cambiaso, Holm, Kelly, Locatelli