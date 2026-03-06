Milan e Inter nel mirino della NBA Europe | Petrucci svela il progetto

La NBA Europe sta pianificando l'espansione in Italia e ha individuato due città come candidate principali. Il progetto è stato confermato da un rappresentante ufficiale, che ha fornito dettagli sui prossimi passi e sulla volontà di portare un evento o una squadra nel nostro paese. Al momento, non sono stati ancora annunciati i nomi delle città coinvolte o le date precise dell’iniziativa.

Lo scenario legato all’espansione della NBA Europe in Italia sta prendendo forma, con indicazioni concrete su due città candidate e un annuncio ufficiale atteso a breve. la situazione è descritta come reale e non come mera supposizione, con l’attenzione focalizzata su un percorso che potrebbe cambiare il panorama domestico del basket. Secondo il presidente della Federazione italiana pallacanestro, la presenza della NBA Europe in Italia starebbe prendendo corpo in due realtà ben definite: roma e milano. L’accordo tra nba e fiba è stato formalizzato in conferenza stampa e si prevede la firma nei prossimi giorni di marzo. garbajosa, presidente di fiba europe, ha confermato che l’intesa esiste e che le due squadre otterranno la sigla NBA ma continueranno a competere nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

