Domani sera la Vuelle gioca una partita importante contro Brindisi. La squadra biancorossa conta sul supporto dei tifosi per cercare di conquistare una vittoria decisiva. I biancorossi si presentano con un solo straniero e sanno che questa sfida può cambiare le loro possibilità di promozione. L’arena si aspetta il sesto uomo sugli spalti, pronto a spingere i locali verso il risultato.

Di nuovo con un solo straniero, contro una delle rivali più temibili per la promozione, domani sera la Vuelle avrà bisogno di tutto il sostegno del suo pubblico nella super-sfida con Brindisi che deciderà gran parte delle chances di promozione. La tentazione di restarsene a casa sul divano a vedere la partita che verrà trasmessa in diretta su Rai Sport esiste, magari anche per motivi economici oltre che per l’orario serale (la palla a due è prevista alle 20.45), ma l’emozione di essere presente all’evento e seguirlo dal vivo sugli spalti non è assolutamente paragonabile alla freddezza di uno schermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I biancorossi aspettano il sesto uomo sugli spalti dell’arena

Approfondimenti su Vuelle Brindisi

Il Barcellona torna a disputare una partita di Champions al rinnovato Camp Nou, affrontando l’Eintracht Francoforte.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vuelle Brindisi

Argomenti discussi: I biancorossi aspettano il sesto uomo sugli spalti dell’arena; Calcio serie C, ripresa dei lavori in casa Perugia con chiarimento Tedesco - Borras; LA PRESENTAZIONE DELLA GARA, ARBITRO E PRECEDENTI - A Cesena il Bari deve limitare i danni per giocarsi la salvezza a febbraio negli scontri diretti…; Serie C, Livorno-Vis Pesaro 2-1: cuore amaranto, Di Carmine e Malagrida firmano la seconda vittoria consecutiva.

Il Grifone torna a ’casa’. Aspettando il CannaraIl Grosseto, dopo le due trasferte consecutive, torna a giocare allo ’Zecchini’. Domenica alle 14.30 i biancorossi di mister Indiani ospiteranno l’undici del Cannara, fanalino di coda che si presenta ... lanazione.it

Gas Sales in campo a Milano, Pace Ci aspetta una battagliaQuinta giornata di ritorno, mercoledì sera i biancorossi a Milano. Domenico Pace: Ci aspetta un’altra battaglia, Milano squadra solida. Il programma ... piacenzasera.it

Settimana intensa per i biancorossi, con tanti impegni che ci aspettano dal 12 al 18 gennaio Dai più piccoli ai più grandi, tutte le categorie scendono in campo per continuare il loro percorso di crescita e passione. Under 17 Martedì 13 gennaio – ore - facebook.com facebook