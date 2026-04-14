Il club di calcio ha annunciato il rinnovo della collaborazione con il provider specializzato in servizi finanziari, mantenendo il ruolo di partner ufficiale per i servizi di cambio valuta internazionale. La divisione dedicata alle operazioni transfrontaliere continuerà a essere presente come sponsor ufficiale, rafforzando la collaborazione avviata in passato. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del club.

(fonte: acmilan.com) "AC Milan e Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), leader globale nei pagamenti corporate, annunciano il rinnovo dell'accordo che vede la divisione Cross-Border di Corpay nel ruolo di Official Commercial Foreign Exchange Partner del Club. La collaborazione affianca due realtà guidate da un forte orientamento all'innovazione e da una visione internazionale. Da un lato, AC Milan unisce oltre 500 milioni di tifosi nel mondo, evolvendo costantemente nel pieno rispetto della propria tradizione per rafforzare la connessione con tifosi attuali e potenziali. Dall'altro, Corpay supporta le organizzazioni attraverso soluzioni innovative, aiutandole a superare i confini, gestire l'esposizione valutaria ed eseguire pagamenti transfrontalieri con precisione e sicurezza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan e Corpay, rinnovo della partnership: il comunicato ufficiale del club rossonero

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