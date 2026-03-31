Il Milan ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Kostic, con un comunicato che fornisce i dettagli del trasferimento. La società rossonera ha confermato l’ingaggio del calciatore, confermando anche le modalità e la durata del contratto. La scelta si inserisce in un piano di rafforzamento a lungo termine, con un occhio alla crescita della rosa futura.

Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario.» Bosnia Italia, notte da Mondiale a Zenica: gli Azzurri sfidano il freddo e non solo! Newcastle, colpo Johan Martinez! I Magpies mettono le mani sul baby prodigio classe 2009. Tutti i dettagli sull’affare Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. Il ricordo di Laporta: «È ancora vivo e radicato nel cuore di tutti noi!» Feyenoord Ajax, tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kostic Milan, ora è ufficiale: il comunicato del club rossonero con tutti i dettagli del nuovo acquisto

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Una raccolta di contenuti

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