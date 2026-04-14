Paolo Di Canio ha espresso dure parole nei confronti di Rafael Leao, commentando pubblicamente le sue recenti attività extra calcistiche. L’ex calciatore ha affermato che le energie del portoghese non devono essere impiegate in attività come registrare canzoni o partecipare a sfilate di moda. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di discussione pubblica riguardante il comportamento e l’impegno professionale del calciatore.

Il rapporto tra Paolo Di Canio e Rafael Leao continua ad essere teso. L'ex calciatore di Lazio e West Ham ha lanciato diversi attacchi al portoghese negli ultimi anni, accusandolo di scarsa professionalità e poca personalità. L'opinionista non si è risparimato neanche dopo la sconfitta contro l'Udinese, che è costata al numero 10 del Milan una valanga di fischi da parte del pubblico di San Siro. Di seguito, l'intervento di Di Canio ai microfoni di 'Sky Sport'. "Il lavoro del centravanti è enorme in qualsiasi categoria, devi smarcarti, correre, aiutare dietro. E' una cosa che non tutti possono fare, ci sono caratteristiche ragazzi eh.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Di Canio contro Leao: “Le energie non le metti per registrare le canzoni o fare sfilate di moda”

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