Alysa Liu alla conquista della moda | dopo le Olimpiadi vola a Parigi per le sfilate

Dopo aver vinto l'oro nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina, Alysa Liu si è recata a Parigi per partecipare alle sfilate di moda. La pattinatrice americana ha fatto il suo debutto nel mondo della moda mostrando un look glamour durante gli eventi parigini. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente alle sfilate.

I campioni delle Olimpiadi di Milano Cortina sono pronti per andare alla conquista della moda. L'ultima arrivata? Alysa Liu, apparsa in versione glamour alle sfilate di Parigi dopo l'oro nel pattinaggio artistico.