Di Canio ci va giù pesante | Modric mi fa tenerezza trotterella… Leao? La priorità sembra essere diventata sfilate di moda e dischi da registrare!

L’ex calciatore ed attuale opinionista di Sky ha espresso un commento diretto sulla situazione attuale del Milan. Ha commentato con tono critico le recenti scelte del club, citando in modo particolare il comportamento di alcuni giocatori. La sua intervista ha attirato l’attenzione per le dichiarazioni senza mezzi termini rivolte a specifici calciatori, evidenziando un giudizio severo sulla gestione e le priorità del team.

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