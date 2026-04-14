Calciomercato il Milan ha preso una decisione su Füllkrug | Romano rivela tutto

Durante l’ultimo calciomercato, il Milan ha concluso l’acquisto di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco nato nel 1993. La decisione di portarlo in rosa è stata comunicata ufficialmente e conferma l’interesse del club nel rafforzare il reparto offensivo. L’accordo tra le parti è stato definito in modo da rendere ufficiale il trasferimento. La notizia è stata resa nota da fonti vicine alla società.

Nell'ultima sessione invernale di calciomercato, per ovviare al lungo stop per infortunio e operazione alla caviglia in cui era occorso Santiago Giménez, il Milan era corso ai ripari ingaggiando dal West Ham il centravanti tedesco Niclas Füllkrug. Giocatore esperto (classe 1993), con tanta gavetta nelle serie inferiori in Germania prima di affermarsi con il Werder Brema e con il Borussia Dortmund poi. Il Milan lo aveva cercato proprio nell'estate 2024, quando Füllkrug era reduce da una bella stagione in giallonero con tanto di finale di Champions League disputata contro il Real Madrid. Poi, però, era arrivato il West Ham che, raddoppiando la proposta economica del Diavolo, ha sborsato ben 27 milioni di euro per portare a Londra il bomber.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan ha preso una decisione su Füllkrug: Romano rivela tutto Calciomercato Milan: il Bournemouth ha preso una decisione per Alex Jimenez! Riscatto o no? Ecco cosa succederà in estateCalciomercato Milan: il Bournemouth ha preso una decisione per Alex Jimenez! Riscatto o no? Ecco cosa succederà in estate Mercato Lazio: si riapre il... Calciomercato Inter, Romano smentisce la voce: «Non avrebbe mai preso una decisione del genere»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. #Calciomercato @acmilan, ancora speranze per #Vlahovic Le parole di Comolli lasciano tutto aperto - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com Il 14 aprile del 2020 moriva FRANCO LAURO: il giornalista di RaiSport aveva 58 anni Appassionato di calcio e basket, esperto di calciomercato, Lauro è stato la voce di numerose telecronache e negli ultimi anni era alla conduzione e all'approfondimento d - facebook.com facebook