Il Napoli mostra interesse per Martin Terrier del Bayer Leverkusen, ala sinistra francese nato nel 1997, attualmente in forza ai tedeschi. Con 3 gol in 9 partite di Bundesliga questa stagione, il giocatore rappresenta un’opzione per il reparto offensivo. Tuttavia, il club tedesco non ha ancora preso in considerazione richieste di prestito, mantenendo una posizione di fermezza sulla possibilità di cessione.

Il Napoli pare sia interessato a Martin Terrier del Bayer Leverkusen. Ala sinistra francese classe 1997, ha segnato 3 gol in 9 partite di Bundesliga in questa stagione. Il club tedesco, però, pare non accettare prestiti per il giocatore. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano: Il Bayer Leverkusen ha ricevuto proposte dal Napoli e da club spagnoli per il Martin Terrier. Il club tedesco insiste nel voler tenere il giocatore, non accettando finora un prestito. Bayer Leverkusen received approaches from Napoli and Spanish clubs for Martin Terrier. The German club insists on keeping the player this month, not accepting a loan exit so far. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli su Terrier del Bayer Leverkusen, ma il club tedesco non accetta richieste di prestito (Fabrizio Romano)

L'incontro tra Amburgo e Bayer Leverkusen, valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga, si disputerà martedì alle 20:30.

SKY - Terrier nome nuovo per l'attacco del Napoli, contatti con il Bayer LeverkusenGianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle novità di mercato in casa Napoli. Piace il classe 1997 ex Lille. areanapoli.it

Napoli, piace Terrier del Bayer LeverkusenTerrier è reduce da un brutto infortunio al tendine d'Achille dal quale ha recuperato ad ottobre. Da quel momento ha giocato 9 partite segnando anche 3 gol in Bundesliga. La destinazione Napoli ... fantacalcio.it

Bayer Leverkusen received approaches from Napoli and Spanish clubs for Martin Terrier. The German club insists on keeping the player this month, not accepting a loan exit so far. x.com

