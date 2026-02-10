Dalla Regione 900mila euro per sostenere le produzioni degli spettacoli dal vivo

La Regione ha messo sul tavolo 900mila euro per aiutare le produzioni di spettacoli dal vivo. La decisione mira a sostenere teatri, concerti e altri eventi, colpiti dalle difficoltà economiche degli ultimi tempi. Ora si aspetta che le compagnie e gli organizzatori facciano domanda per ricevere i fondi e rilanciare il settore.

FIRENZE – Un sostegno alle produzioni degli spettacoli dal vivo: arriva dalla Regione che ha stanziato 900mila euro. La giunta, nel corso della sua ultima riunione, ha dato il via libera al bando pubblico 2026 con cui si stabiliscono criteri e modalità per accedere al sostegno indirizzato a progetti di produzione nei settori della prosa, della danza e della musica. L’intervento rientra nell’attuazione della legge regionale 212010 ed è inserito tra le azioni del Documento di economia e finanza 2026 della Regione Toscana per la promozione e valorizzazione della cultura. “Vogliamo accompagnare – ha spiegato l’assessora alla cultura Cristina Manetti – la crescita di un comparto che innova, crea occupazione e rafforza l’identità culturale dei territori.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

